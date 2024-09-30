TBSでは、10月7日（月）よる6時30分から「CDTVライブ!ライブ!」を2時間半にわたって生放送でお届け。番組を彩る豪華アーティストと披露する楽曲が発表された。「CDTVライブ!ライブ!」にVTuberが初登場！ 人気VTuberグループ「ホロライブ」に所属し、バーチャル界を代表する歌姫として知られる星街すいせいが登場しライブを披露する。バイラルヒットを記録中の話題曲「ビビデバ」と新曲をそれぞれテレビ初披露。リアルとバーチャル