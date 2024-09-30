 週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ「旬撮GIRL Vol.20」（扶桑社）がこのほど発売された。「虹のコンキスタドール」「でんぱ組．inc」元メンバーで、〝二刀流〟アーティストとして活動する根本凪が登場した。 【写真】根本凪の大胆カットにドキッ 根本は「雀荘の女神とアガりまくり」のテーマでグラビアを展開。キングオブコントでチャンピオン歴