◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（３０日・甲子園）ＤｅＮＡは、先発した吉野が６回まで３四死球を与えるも無安打無失点と快投。７回に登板した伊勢はわずか６球で３者凡退に抑えた。８回からは佐々木が登板し、先頭の坂本へ死球を与えたが、代打で出場した糸原を併殺打に仕留めると、小幡を二ゴロに抑え得点を許さなかった。９回には守護神の森原が登板。しかし先頭の近本に左前安打を許した。打線は６回、代打で出場