TBS系で10月7日放送の音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』2時間半スペシャル（後6：30〜※後7：00までは一部地域を除く）の出演アーティストと楽曲が9月30日、発表された。【写真】『CDTVライブ！ライブ！』公式Xでは舞台裏を続々公開VTuberが番組初登場することに。人気VTuberグループ「ホロライブ」に所属し、バーチャル界を代表する歌姫、星街すいせいがライブを披露する。バイラルヒット中の話題曲「ビビデバ」と新曲（タ