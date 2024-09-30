◇パ・リーグ楽天１―２ロッテ（2024年9月30日楽天モバイル）守護神・則本が打たれ、楽天のCS進出が崖っぷちに追い込まれた。好投していた先発・早川が0―0の7回にポランコの一発を浴びた。負ければCS進出が崖っ縁となる危機に打線が奮起。8回に小深田の左中間二塁打でチャンスをつくると、浅村の中前打で追いついた。ところが9回に守護神・則本が2死二、三塁から佐藤都に中前打を浴びて勝ち越しを許した。楽天は1