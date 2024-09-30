諏訪地方がロケ地となった是枝裕和監督の映画「怪物」、そして濱口竜介監督の「悪は存在しない」がこの週末に茅野市で開かれた映画祭で上映されました。上映後の舞台トークでそれぞれの監督が語ったこととは？茅野市で29日まで開かれた今年で27回目の「小津安二郎記念蓼科高原映画祭」。今年は諏訪地方がロケ地となった映画なども上映され、県の元気づくり支援金を活用した監督を招いた舞台トークも実現。茅野市民館に