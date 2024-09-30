世耕弘成氏自民党の派閥裏金事件で離党した世耕弘成前参院幹事長（61）＝和歌山選挙区＝は、次期衆院選で和歌山2区から無所属でくら替え出馬する意向を固めた。近く記者会見して正式表明する。関係者が30日、明らかにした。二階俊博自民元幹事長の三男伸康氏（46）も立候補を予定しており、保守分裂選となる。自民安倍派の参院側トップを務めていた世耕氏は、裏金事件で離党勧告処分を受けて離党。知事選の候補者擁立などを巡