大手菓子メーカーのカルビーが、栃木県宇都宮市の工場で製造しているシリアル商品をリニューアルし、９月３０日から全国のスーパーやドラッグストアなどで販売を始めました。 カルビーが全国のスーパーなどで販売を開始したのは「フルグラボール」です。麦などの数種類の穀物とドライフルーツが同時に楽しめる人気商品・「フルグラ」を、こだわりの一口サイズ