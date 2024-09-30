杉良太郎（80）が30日、都内で「芸能活動60年・福祉活動65年感謝の宴」を行った。芸能界・スポーツ界からの主な出席者は次の通り。坂本冬美、山本譲二、山川豊、シーザー武志、的場浩司、瀬川瑛子、船越英一郎、小橋健太、みずき舞、弦哲也、野村忠宏、コロッケ、田辺靖雄、山崎怜奈、鈴木亜美、高橋みなみ、島谷ひとみ、高島礼子、MAXのNANA、MINA、LINA、金原亭馬生、野口総一、桂才賀、神田勘太朗、紫とも、いではく、水森英