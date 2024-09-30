今季よりヴァンサン・コンパニを指揮官に迎えたバイエルン。攻撃のタクトを振るうのはMFジョシュア・キミッヒで、中盤に入るキミッヒが攻撃の出発点だ。昨季のトーマス・トゥヘル体制では右サイドバックに回ることもあり、キミッヒはボランチと右サイドバックの両方をこなせる器用な選手だ。ただ、右サイドバックがベストポジションかは微妙なところだ。その点コンパニはキミッヒを中盤で起用しつつ、ビルドアップの中で右サイドへ