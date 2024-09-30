絶対に謝らない斎藤元彦前兵庫県知事（写真左）と謝罪スピーチで多くの支持を集めた石破茂自民党新総裁（画像：それぞれ本人の公式サイトより）9月27日、自民党新総裁に選ばれたのは、これまでに4度、総裁選に挑戦して落選してきた石破茂氏でした。強力なライバルとの戦いを制した要因はさまざまあるようですが、筆者が注目したのは、石破氏の決選投票の最終演説。なんと「謝罪」から始まったのです。「最後の挑戦」は謝罪から始ま