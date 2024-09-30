今節はモンペリエを2-1で撃破したASモナコ。ここまでリーグ・アンでは開幕6試合で5勝1分と見事な成績を残していて、勝ち点では首位パリ・サンジェルマンに並んでいる。今のチームを完成させたのは、指揮官アディ・ヒュッターだ。2023年よりチームを指揮するヒュッターは、ここまで44試合を指揮して28勝を記録。その勝率は63.6%で、『GetFootball News France』は21世紀にモナコを指揮した監督たちの中では最高勝率だと伝えている。