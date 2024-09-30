Arareちゃん(@ararechiyan1112)さんは、3人のお子さんを育てるママ。7歳の長男は近ごろママ離れの兆候が見られているといいます。「一番大好きなのはパパ」と宣言し、ママとの距離を取る姿に寂しさを覚えるArareちゃんさん。しかし、ある晩に起きたできごとをきっかけに、ママにとってはうれしい言葉を受け取ることになりました。 ©ararechiyan1112 ©ararechiyan1112 ©ararechiyan1112