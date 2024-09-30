indigo la Endが、2025年2月24日に東京ガーデンシアターにて結成15周年記念ライブ『夜凪』を開催する。 参考：野田洋次郎、小田和正、幾田りら、Indigo la End、imase、乃紫……注目新譜6作をレビュー 同公演は、文字通り結成15周年イヤーの始動を飾るものとなる。チケット販売は、本日よりファンクラブ先行、オフィシャル先行が同時にスタートしている。（文＝リアルサウンド編集部）