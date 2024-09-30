「頂き女子りりちゃん」を名乗り、男性から恋愛感情を悪用して1億円以上をだまし取るなどの罪に問われた女の控訴審で、名古屋高裁は9月30日、懲役8年6カ月を言い渡しました。被告の名前は渡邊真衣。裁判の中で声を上げながら涙を流す場面もありました。渡邊被告が「頂き女子」になる過程で、大きな影を落としたのが母親との関係でした。裁判を通じて変化した2人の関係が更生につながるのでしょうか。渡邊被告の母親から話を聞く