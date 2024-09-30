阪急メンズ東京地下1階のウォッチコンシュルジュ「FORTUNE TIME」は、「ノモス グラスヒュッテ」をはじめとするドイツウォッチを集め、それぞれのブランドのこだわりを楽しめるフェアを開催する。期間は10月1日から31日まで。今回開催の「ドイツウォッチフェア」では、取り扱うブランドの希少モデルや限定モデルを展示販売。購入の際にはストラップやオリジナルノベルティグッズのプレゼント(数量限定の場合有り)といったサービス