石破総裁は衆議院選挙を10月27日に行う方針を表明しました。現時点で鹿児島の4選挙区には10人が立候補の構えを見せています。県都鹿児島市の鹿児島1区。4期目を目指す、自民党・現職の宮路 拓馬さん(44)。2024年4月に比例九州で繰り上げ当選した立憲民主党・現職の川内 博史さん(62)と2回目の戦いになりそうです。鹿児島市の谷山地区や、南薩、奄美などを含む鹿児島2区です。4年前の知事選で塩田知事に敗れた後、衆院選に出