１０月６日の毎日王冠・Ｇ２（東京競馬場・芝１８００メートル）に出走予定のローシャムパーク（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）は、同レースの結果と内容次第でブリーダーズＣターフ・米Ｇ１（１１月２日、デルマー競馬場・芝２４００メートル）への参戦を検討する。９月３０日、サンデーサラブレッドクラブがホームページで発表。