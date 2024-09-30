テレビ朝日の安藤萌々アナウンサーが３０日までに自身のＳＮＳを更新し、出演番組の衣装ショットを披露した。同局のパリ五輪中継で現地から進行を務めた安藤アナ。インスタグラムで「親友がパリ五輪お疲れ様でした！と、トリコロールカラーの花束をプレゼントしてくれました嬉しい…インスタ用に！！！！と張り切って全力撮影もしてくれて感謝今週は遅めの夏休みをいただいております。また来週よろしくお願いいたします！」