立憲民主党は３０日、「次の内閣」（ネクスト・キャビネット）の名簿を発表した。野田佳彦代表はネクスト総理大臣とし、代表選で争った吉田晴美衆院議員を「ジェンダー・共生・孤独孤立担当大臣」に充てるなど女性８人を起用した。ネクスト官房長官に重徳和彦政調会長、ネクスト外務・拉致問題担当大臣に渡辺周衆院議員、ネクスト安全保障大臣に福山哲郎参院議員が就任。野田氏は国会内で記者団に「実力者がそろっていると自負