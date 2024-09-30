【北京共同】中国国営中央テレビによると、習近平国家主席は30日、国慶節（建国記念日）を10月1日に控えて開かれた建国75年を祝う行事で「台湾は中国の神聖な領土だ」と演説し、台湾統一への決意を改めて表明した。