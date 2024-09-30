来春の選抜大会への選考材料となる秋季東京都高校野球大会（東京都高校野球連盟主催）の本大会の組み合わせ抽選が9月30日あり、出場64チームの対戦相手が決まった。10月5日に開幕し、決勝は11月7日に神宮球場で行われる予定。秋季都大会の組み合わせ今夏の甲子園で準優勝だった関東第一は府中東との顔合わせ。連覇を狙う関東第一の越後駿祐主将（2年）は「頼りある主将になりたい。とにかく一戦一戦勝ち抜く」と語った。甲子園