【モデルプレス＝2024/09/30】韓国俳優のチェ・ジョンヒョプの日本公式X（旧Twitter）が9月30日更新され、チケット転売への注意喚起を行った。【写真】日本ドラマ出演で話題沸騰の韓国俳優、筋肉際立つ街中ショット◆チェ・ジョンヒョプ、日本イベントの転売に注意喚起公式Xは「2024 CHAE JONG HYEOP HALL TOUR in JAPAN [First Love] チケット不正購入・転売行為に関するご案内」と題し、9月3日から10月29日にかけて4都市で開催さ