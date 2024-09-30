23年ぶりの偉業なるか。GII・3勝の実績を誇るプラダリア(牡5、栗東・池添学厩舎)が、京都大賞典(3歳上・GII・芝2400m)の連覇を狙う。 プラダリアは父ディープインパクト、母シャッセロール、母の父クロフネの血統。母はJRAで3勝。曾祖母のリトルオードリーは96年に桜花賞トライアルの4歳牝馬特別を制し、オークスはエアグルーヴの3着だった。 ここまで17戦4勝。3歳時に青葉賞で重賞初