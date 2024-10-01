西武が快勝。新人武内がテンポ良く投げ、８回３安打無失点で１０勝目を挙げた。打線は三回に源田の適時打で２点を先取。その後も小刻みに得点し、七回に西川と佐藤龍の連打で４点を加えて突き放した。日本ハムは投打に精彩を欠いた。