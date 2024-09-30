東京都内で強盗事件が相次いでいます。30日朝、国分寺市では1人暮らしの女性を狙った“緊縛強盗”も発生し、警視庁が逃げた人物の行方を追っています。◇30日未明、東京国分寺市で「緊縛強盗事件」が発生。狙われたのは、1人暮らしの女性の家でした。現場近くの防犯カメラの映像には、何かを壊すような大きな音が記録されていました。現場はJR西国分寺駅から500メートルほど離れた住宅街。警視庁によると、この家に住む60代