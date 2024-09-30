7回、先制本塁打を放った栗原（右）を迎えるソフトバンク・小久保監督＝みずほペイペイドームソフトバンクは0―0の七回に栗原の18号ソロで唯一の得点を挙げ、競り勝った。右脚負傷から復帰した柳田は1安打。モイネロが5回無失点で、3番手の津森が5勝目を挙げた。オリックスは1失点完投の山下を援護できなかった。