8回無失点で10勝目を挙げた西武・武内＝ベルーナドーム西武のドラフト1位新人、武内が8回無失点で10勝目。球が切れ、単打3本と危なげない投球だった。打線は三回に源田の2点打で先制し、五回は炭谷の犠飛、六回は野村大の適時三塁打で加点した。日本ハムは投打で振るわなかった。