「阪神−ＤｅＮＡ」（３０日、甲子園球場）プロ初昇格した阪神・佐藤蓮投手（２６）と川原陸投手（２３）が１軍でプロ初登板を果たし、ともに１回無失点に抑えた。佐藤蓮は七回に３番手でマウンドへ。先頭の代打・東妻は粘られて８球目で遊ゴロに仕留めた。続く梶原はフォークで空振り三振、牧を１５３キロのシュートで遊ゴロに抑えた。球場内からは大きな温かい拍手が送られ、堂々とした姿でベンチへ下がった。プロ４年目