空音央監督の長編劇映画デビュー作、中国の平遥国際映画祭で上映25日、記者会見する空音央氏。（晋中＝新華社記者/陳志豪）【新華社晋中9月30日】中国山西省晋中市で開かれた第8回平遥国際映画祭（24〜30日）に音楽家・坂本龍一氏の子息としても知られる新鋭の空音央監督が登場し、初めて手がけた長編劇映画「HAPPYEND」がアジア初上映を迎えた。空氏の長編音楽ドキュメンタリー「RyuichiSakamoto｜Opus」（2023年）は第80回