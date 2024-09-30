「西武８−０日本ハム」（３０日、ベルーナドーム）日本ハムは西武・武内の前に沈黙。投手陣も失点を重ねて大敗した。先発・山崎は５回５安打３失点で６敗目を喫した。短期決戦をにらんだ布陣で臨んだ。新庄監督は１番に今季２度目の一塁手としてレイエスを、さらに５番・郡司は昨年９月以来プロ入り２度目の二塁手として起用した。２位を確定させて、「レイエスは今後ファーストを守らせますよ。日本シリーズに向けて、急