大手銀行４行は３０日、日本銀行の追加利上げに伴い、新規契約者の変動型住宅ローンの基準金利を１０月から０・１５％引き上げると発表した。大半のローン契約者にとっては負担が増えることになる。ただ、新規契約者の獲得に影響が出ないよう、金利の優遇幅を拡大する動きもある。（大塚健太郎、岡田俊一）◇変動型金利を上げるのは三菱ＵＦＪ、三井住友、三井住友信託、りそなの計４行。いずれも引き上げは１７年ぶりとなる。