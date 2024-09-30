【ニューヨーク時事】１１月５日の米大統領選を控え、民主党のウォルズ・ミネソタ州知事、共和党のバンス上院議員の両副大統領候補によるテレビ討論会が１０月１日夜（日本時間２日午前）、ニューヨークで開かれる。既に一部の州で期日前投票が始まる中、論戦の結果は大統領選の行方に影響を与える可能性がある。民主党のハリス副大統領、共和党のトランプ前大統領による大統領候補討論会は９月１０日に行われたきりで、次回以