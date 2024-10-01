５回目の挑戦で自民党のトップに上り詰めた石破茂総裁（６７）は、１日召集の臨時国会で第１０２代首相に指名される。石破氏と長年付き合いがある地元鳥取県の同級生らは、その性格について「真面目」で「変わらない」と語った。幼稚園から中学校までを共に過ごした元同級生の女性（６８）は、「ずっと真面目だった」と振り返る。今回の総裁選での演説を聞き、１９８６年に衆院議員初当選した直後、支援者らと酒を酌み交わしな