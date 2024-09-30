ＤＪグループ「ＲｅｐｅｚｅｎＦｏｘｘ（レぺゼンフォックス）」のＤＪふぉいが３０日早朝、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。激しく取り乱した様子をうががわせる投稿を行った。ＤＪふぉいはこの日午前２時５８分、Ｘで突然「ファ！？！！？！？！？！！？！？！？！！？？！？！？？！？！？！！？」と投稿。深夜に行われた“謎投稿”に、ファンからは心配の声が多く寄せられた。またこの日は一部で、５月にグループを脱