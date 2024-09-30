男性デュオ「ポルノグラフィティ」が29日に放送されたテレビ朝日系「EIGHT-JAM」（日曜後11・00）に出演し、下積み時代について語った。99年に「アポロ」でデビュー以降、数々のヒットソングを生み出し、今年デビュー25周年を迎えたポルノグラフィティ。番組内でお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄が「メジャーデビューされる前の大阪下積み時代、一緒の劇場に出させていただいていた」と明かす場面があった。ポルノグラ