お仕事スタイルにも華やかさが欲しい百花系OLにお届けする秋のファッション速報♪ オフィスで好印象をキープしながら着映えるコツをチェックして♡花柄も秋の色柄にアプデ♪ボルドーピンクの濃淡花柄で愛らしさと秋っぽさを両取り出典: 美人百花.com白地に可憐に咲き誇るボルドーピンクの花柄は、曖昧なタッチも優しげでオフィスでの全方位ウケを約束。ワンピが甘めなぶん、ジャケットはマニッシュなグレーをチョイスして大