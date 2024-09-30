Mリーグ「KADOKAWAサクラナイツ」に所属するプロ雀士であり、モデル・タレントの岡田紗佳が30日にインスタグラムを更新。多数のソロショットを公開し、絶賛が相次いでいる。【別カット】美しいロングヘアの岡田紗佳岡田が「エクステの思い出＃もうお別れだよ」とつづり公開したのは複数の近影。写真には「KADOKAWAサクラナイツ」のユニフォームを着た姿に加え、駅のホームで佇む様子や白Tシャツのラフなコーデなどオフ感あふ