「神田明神下みやび」の屋号でお馴染みの、株式会社 雅は、江戸総鎮守 神田明神の男坂下で創業した「江戸の味、粋なお弁当」として親しまれる高級弁当の老舗。2024年9月1日より、史上初の立てたまま運べてカバンにも入れられる画期的なお弁当｢TATEBEN(タテベン)(R)」を販売している。どんな商品なのか担当者に聞いてみた。【写真】通常サイズのお弁当を平らに持つには、こんなに幅が必要お弁当本体が自立可能な｢TATEBEN(R)」ーー「