アイドルグループ「BOCCHI。」のメンバーで、グラビアアイドルとしても活躍する⼤嶋みくが、１０月５日に「大嶋みく2025年壁掛けカレンダー」（わくわく製作所）を発売する。 【写真】大嶋みくが公開した大胆オフショット 今年７月にはファースト写真集「Pearl」（KADOKAWA）を発売するなど、大きな飛躍を遂げた１年。来年への追い風となりそうなカレンダーに仕上がった。自身のＸ（旧