自民党の石破総裁は、10月27日投開票の日程で衆議院総選挙を行う意向を正式に表明しました。自民党新総裁・石破茂氏「新政権はできる限り早期に国民の審判を受けることが重要であると考えており、諸条件が整えば10月27日に解散総選挙を行うと考えております」自民党の石破総裁は記者会見を開き、10月27日投開票の日程で衆議院総選挙を行う考えを表明しました。「全国の選挙管理委員会などの選挙準備の観点から本日表明した」と説明