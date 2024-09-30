「阪神−ＤｅＮＡ」（３０日、甲子園球場）ＤｅＮＡ・宮崎が“打ち直し”の先制２ランを放った。０−０の六回１死一塁で代打で登場。１ボール２ストライクからの４球目をとらえた打球が左翼ポール際へ飛びこんだ。宮崎は直前、カウント１−１からの３球目も左翼へ大飛球を放った。ボールは左翼ポールの上を通過してファウルの判定だったが、三浦監督がリクエスト。リプレー検証の結果、打球はわずかにポールの外を通過してお