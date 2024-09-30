南魚沼市で30日午後、住宅の敷地内で火災が発生、炎上中です。火災が発生したのは南魚沼市四十日の一般住宅の敷地内にある農業用倉庫です。警察によりますと30日午後7時ごろ、住宅の敷地内で火災が発生し消防車3台が駆け付け、消火活動に当たっていますが、炎上中です。30日午後7時ごろ、近所の住民から「農業用倉庫が燃えているようだ」と消防に通報がありました。火が出た農業用倉庫にはコメやコメを乾燥させる機械などが置いて