女優の松本まりかが主演を務める、テレビ東京のドラマプレミア23『夫の家庭を壊すまで』(毎週月曜23:06〜)の作品総再生数が3,000万回を突破した。松本まりか同作は、赤石真菜氏による同名コミックの実写化作。学生からの純愛を貫き結婚、子供にも恵まれ幸せな家族だと思っていたみのり(松本)は、実は夫が15年にもわたり不倫をしていたことを知る。みのりは復讐計画として、不倫女の息子を利用することに。そして長年にわたる不倫計