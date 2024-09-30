県警の幹部が職務上知り得た秘密を漏らしたとして逮捕・起訴された事件、県警の前の生活安全部長、本田尚志被告は前の刑事部長をかたって北海道の記者に内部文書を送っていたことがわかっています。県警は30日の定例会見で、本田被告が、別の文書についても前の刑事部長の名前で第三者に送っていたことを明らかにしました。職務上知り得た秘密を漏らしたとして逮捕・起訴された県警の前の生活安全部長本田尚志被告が法廷で