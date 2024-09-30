【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は３０日、「今の困難を共に乗り越えれば改革の向こうには確実に明るい未来が私たちを待っている」とし、「改革は苦痛を伴う課題だが、韓国の持続可能性のために、持続可能な成長のために今すぐ、必ずしなければならない」との考えを示した。ソウル市内のホテルで開かれた韓国経済新聞の創刊６０周年記念式で述べた。尹大統領は「政府は何よりも国民の生命と健康を守