サッカーJ2残留を目指す鹿児島ユナイテッドFCは28日、ホームで水戸を3対0で破りました。実に12試合ぶりの勝利です。（Jリーグ名誉女子マネージャー足立梨花さん）「鶏飯で力をつけたのでスタミナ抜群、パワー全開で声援を送りたい！」Jリーグ名誉女子マネージャーの足立 梨花さんも訪れた28日のホーム・水戸戦。ユナイテッドは赤の限定ユニホームで臨みま