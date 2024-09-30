ガソリンスタンドの大型掃除機が便利！ クルマのフロアマットは、砂や泥、雨水などからクルマを守る役割を果たしています。 汚れが繊維の奥に入り込むので表面に汚れが付着してもあまり目立ちません。 ホコリから砂や泥まで…汚れの宝庫!?「マット」の掃除どうする？ 整備士に聞いてみた 泥や雨水、食べこぼしなどが原因でダニや雑菌が繁殖してしまいます。【画像】えっ…！ まるでフローリングなフロアマットがある？ 珍しいフロ