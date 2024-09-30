【モデルプレス＝2024/09/30】歌手の氷川きよしが9月29日、自身のInstagramを更新。金髪姿＆美脚際立つ全身白コーディネートを披露した。【写真】氷川きよし、美脚ちら見せ 金髪で雰囲気ガラリ◆氷川きよし、マイアミビーチで金髪姿＆全身白コーデを披露氷川は「It’s pretty hot in Florida. I found a nice shop in Miami Beach.フロリダ良いとこですよ〜 KIINA.」とつづり、アメリカ・フロリダ州のマイアミビーチを満喫するオフ