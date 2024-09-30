2001年から2016年まで「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載し、シリーズ累計発行部数1億3000万部を超える、久保帯人氏による漫画『BLEACH』。2024年の10月5日からは、アニメ「BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-」の放送も予定している。【写真】圧巻の再現度、『BLEACH』松本乱菊コスプレカット【8点】そんな作品に登場する個性的なキャラクターの中でも、随一の妖艶美女で、姉御肌な一面もある護廷十三隊・十番隊副隊長・松本乱菊は多